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Два турнира по дзюдо принесли пермячкам награды

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Два турнира по дзюдо принесли пермякам награды. На Первенстве России в Иркутске бронзовым призёром в весовой категории до 70 килограммов стала пермячка Эльвира Камалова. На Первенстве страны по борьбе дзюдо среди слепых в Ульяновске медали серебряным номиналом завоевали Ирина Якимова и Наталья Овчинникова. "Бронза" у Линды Габдрашитовой. Пермских спортсменов тренируют Ильдар Мингалиев и Расим Закиров.

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Опубликовано: 04.12.2017 в 17:00 в рубрике - Новости T7-inform

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