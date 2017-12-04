Два турнира по дзюдо принесли пермячкам награды
Два турнира по дзюдо принесли пермякам награды. На Первенстве России в Иркутске бронзовым призёром в весовой категории до 70 килограммов стала пермячка Эльвира Камалова. На Первенстве страны по борьбе дзюдо среди слепых в Ульяновске медали серебряным номиналом завоевали Ирина Якимова и Наталья Овчинникова. "Бронза" у Линды Габдрашитовой. Пермских спортсменов тренируют Ильдар Мингалиев и Расим Закиров.
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