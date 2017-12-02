Новый год - в ледовом «Пермяче»

В Перми активно идет подготовка к новогодним праздникам. В городской администрации состоялось заседание оргкомитета, посвященное празднованию Нового года и Рождества, на котором обсудили концепцию ледового городка на городской эспланаде и основные праздничные мероприятия. Что же ждет пермяков и гостей города в Новый год?

«Футбольная планета» на городской эспланаде

Центральной площадкой для новогодних мероприятий традиционно станет городская эспланада, на которой появится ледовый комплекс «Пермяч», посвященный тем городам и странам, которые принимали или, как Россия, еще примут Чемпионат мира по футболу.

Название ледового комплекса «Пермяч» объединяет темы Перми и футбола, сохраняя разговорный жанр, свойственный околофутбольной тематике. Автор художественной концепции ледового городка Всеволод Аверкиев. По задумке художника, городок представит собой «футбольную планету», на которой расположатся узнаваемые культурные символы стран – участниц Чемпионата мира по футболу. Так, о Чемпионате в Мексике расскажет горка «Сомбреро», выполненная в виде национального головного убора, а бразильский чемпионат будет представлен ледовым лабиринтом в виде бамбуковых джунглей.

Непосредственно на Чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, в пермском ледовом городке будут указывать три объекта: входная группа «Жар-птица», встречающая гостей со стороны улиц Ленина и Попова; ограждение ели, представляющее собой пластическую фантазию на тему архитектуры Кремля; а также зимнее футбольное поле с трибунами, на котором зимой будут проходить товарищеские матчи по мини-футболу.

3,5 гектара красоты: от горок до ледяной волны

Общая площадь проектируемого ледового комплекса составляет 3,5 гектара, что делает его одним из самых больших в России. Объем льда, который предстоит использовать для постройки городка, остается на уровне прошлого года – две тысячи кубических метров. Из них будет возведено 16 ледовых объектов, рассчитанных на посетителей разных возрастов. Это разноуровневые горки с одним или несколькими скатами, ледовые ловушки и лабиринт, скульптурные композиции и объекты для фотографирования. Появится и новый объект – ледяная волна. Все объекты будут дополнены художественной подсветкой в цветах флагов тех стран, которым они посвящены, так что в темное время суток ледовый комплекс будет сверкать и переливаться.

Новогодняя ночь: розыгрыш мячей и два фейерверка

В новогоднюю ночь ледовый комплекс станет центральной площадкой для праздничных мероприятий. Для жителей и гостей города будет представлена программа, органично сочетающая в себе темы празднования Нового года в разных странах и наступающий «Год футбола». Гостей ледового комплекса поздравят представители футбольных команд, состоится розыгрыш мячей с автографами звезд пермского футбола. С помощью интерактивных инфокиосков все желающие смогут записать свое видеопоздравление или отправить открытку с уникальным дизайном из главного зимнего городка Перми. Гостей праздника ожидает целых два фейерверка: трехминутный в 0.00 и большой семиминутный в 2.00.

Веселые каникулы: «Кубок огня» и «Школа болельщиков»

Новогодней ночью празднования не ограничатся. Каждый день новогодних каникул с 3 по 8 января будет насыщен различными мероприятиями. Главным культурным событием станет проведение «Кубка огня» в ледовом городке. Ежедневно в вечернее время зрителям будет представлена программа одного или нескольких театров огня. География участников мероприятия: Пермь, Ижевск, Киров, Екатеринбург. По итогам определится победитель, который получит призовой Кубок. Также будут работать интерактивные площадки с развлечениями для гостей разных возрастов, откроет свои двери первая в России зимняя «Школа болельщиков».

Открытие ледового комплекса «Пермяч» состоится в канун Нового года и станет подарком жителям и гостям города Перми. Точная дата открытия станет известна позже и будет зависеть от погодных условий. Вся подробная информация о режиме работы комплекса и актуальной программе появится в декабре на официальном сайте проекта – ледовыйгородок.рф.