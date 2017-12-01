Россельхознадзор проводит конкурс среди СМИ

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю проводит конкурс среди средств массовой информации на тему «Электронная ветеринарная сертификация. Новый уровень качества и безопасности продуктов».

В 2018 году, в соответствии с законодательством РФ, в России вводится обязательная электронная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю. Обязательной электронной сертификации подлежит любая сельскохозяйственная продукция, которая будет переработана в готовые продукты. Основная цель внедрения электронной сертификации – это обеспечение прослеживаемости продукции животного происхождения, а также сделать товарооборот такой продукции более прозрачным.

На конкурс принимаются публикации в печатных изданиях и интернет-изданиях, телесюжеты и радиорепортажи, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 01 января по 29 декабря 2017 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Лучший телевизионный сюжет;

2. Лучший радиорепортаж;

3. Лучший печатный материал;

4. Лучший интернет-материал.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке http://www.rsn-perm.ru/node/11441 или по телефону 297-97-98 пресс-секретарь Управления Градобоев Евгений Васильевич