Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Пермь. Пульс города

15-метровый провал у деревни Мостовая устранят не раньше января

провал

Карстовый провал глубиной 15 метров около деревни Мостовой устранят не раньше января, сообщили в администрации Пермского района. Чтобы засыпать воронку, нужно провести аукцион, информацию о котором разместят на сайте госзакупок 5 декабря. Результаты рассчитывают подвести 18 числа, заключить договор примерно 29 декабря. По нему подрядчик должен будет исправить ситуацию в течение двух недель. Проездом пользуются многочисленные дачники, жители двух берегов реки Сылва.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.12.2017 в 15:22 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Пермь. Пульс города

Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея

ВОВРЕМЯ. Про Добро

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Пермские силачи триумфально выступили на Первенстве мира

Новогодний городок назовут «Пермяч»

В крае появится 1300 новых рабочих мест для инвалидов

Цитата недели: «Газоны - это свалка»

Волейбольный клуб «Прикамье» не может играть из-за отсутствия средств

Вовремя. Про детей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Пульс города

Обратите внимание

в Перми

На покупке автомобиля можно сэкономить

«Фольксваген Поло» - один из самых комфортных и надёжных седанов.
смотреть видео читать01.12.2017 в 14:56
Метки: в Перми, Общество, Реклама

Пермские телебашни безопасны для жителей Перми

КРТПЦ опубликовал опровержение на исследования Федерального научного центра.
смотреть видео читать01.12.2017 в 14:12
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Пермь. Пульс города

Чем живет наш город, как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить?
смотреть видео читать01.12.2017 в 14:03
Метки: в Перми, Общество

«Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»

По мнению жюри, лучшим спектаклем большой формы стала работа Театра-Театра «Калигула».
читать01.12.2017 в 12:38
Метки: в Перми, Культура, Общество

Заправляйтесь за «Спасибо»

Новую акцию объявили на заправках Прикамья.
смотреть видео читать01.12.2017 в 11:33
Метки: в Перми, Реклама, Деньги

В России

Классный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектов

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов.
читать01.12.2017 в 12:22
Метки: В России, Интернет

«Строгановы-коллекционеры»: в Пермь привезли шедевры из хранилищ Эрмитажа

Выставка собрала воедино произведения искусства, связанные со знаменитым родом - около 200 шедевров.
смотреть видео читать30.11.2017 в 17:35
Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Событие мирового масштаба запланировано на ноябрь 2018 года.
смотреть видео читать30.11.2017 в 17:11
Метки: в Перми, В мире, В России, Спорт

Юные аниматоры сняли мультфильм о горе Колпаки

На детском анимационном фестивале «Полярная сова-2017» в Норильске коллектив из Лысьвы получил специальный приз.
смотреть видео читать29.11.2017 в 18:00
Метки: в Пермском крае, В России, Культура, Общество

Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы

Амкар с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против Динамо в 18-м туре отечественной Премьер-лиги.
смотреть видео читать28.11.2017 в 11:43
Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России
Лента новостей RSS каналы

15-метровый провал у деревни Мостовая устранят не раньше января15-метровый провал у деревни Мостовая устранят не раньше января

На покупке автомобиля можно сэкономитьНа покупке автомобиля можно сэкономить

Пермский край отмечает день рожденияПермский край отмечает день рождения

Пермские телебашни безопасны для жителей ПермиПермские телебашни безопасны для жителей Перми

Пермь. Пульс городаПермь. Пульс города

У Пермского края появился официальный гимнУ Пермского края появился официальный гимн

«Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»«Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»

Классный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектовКлассный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектов

Прямую дорогу до Усолья откроют до мартаПрямую дорогу до Усолья откроют до марта

Заправляйтесь за «Спасибо»Заправляйтесь за «Спасибо»

Коллекция Строгановых: полное собрание шедевровКоллекция Строгановых: полное собрание шедевров

Суд добавит: Экс-министра приговорили к 6 годам колонииСуд добавит: Экс-министра приговорили к 6 годам колонии

Бюджет края принят окончательноБюджет края принят окончательно

Историческое событие: В Перми открыли новый терминал аэропортаИсторическое событие: В Перми открыли новый терминал аэропорта

Молодые профессионалы: В Перми прошел чемпионат профмастерстваМолодые профессионалы: В Перми прошел чемпионат профмастерства

«Оперный экстрим» раскрыл тайны закулисья«Оперный экстрим» раскрыл тайны закулисья

«Строгановы-коллекционеры»: в Пермь привезли шедевры из хранилищ Эрмитажа«Строгановы-коллекционеры»: в Пермь привезли шедевры из хранилищ Эрмитажа

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветерановВ Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Историю пермской журналистики собрали воединоИсторию пермской журналистики собрали воедино

Схема движения автобуса № 42 измениласьСхема движения автобуса № 42 изменилась

Пермь наряжается к Новому годуПермь наряжается к Новому году

В Перми появился первый «лежачий» светофорВ Перми появился первый «лежачий» светофор

В гармонии с природойВ гармонии с природой

Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофеяРоссельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея

В Перми эвакуировали постояльцев гостиницы «Центральная»В Перми эвакуировали постояльцев гостиницы «Центральная»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru