15-метровый провал у деревни Мостовая устранят не раньше января

Карстовый провал глубиной 15 метров около деревни Мостовой устранят не раньше января, сообщили в администрации Пермского района. Чтобы засыпать воронку, нужно провести аукцион, информацию о котором разместят на сайте госзакупок 5 декабря. Результаты рассчитывают подвести 18 числа, заключить договор примерно 29 декабря. По нему подрядчик должен будет исправить ситуацию в течение двух недель. Проездом пользуются многочисленные дачники, жители двух берегов реки Сылва.