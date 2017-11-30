ВОВРЕМЯ. Про Добро
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и зарядит позитивной энергией на целый день. В гостях у программы Осинский центр культуры и досуга.
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Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и зарядит позитивной энергией на целый день. В гостях у программы Осинский центр культуры и досуга.
Разыскивается горе-поджигатель
Неизвестный поджег чужую машину и пострадал от собственных действий.
|смотреть видео читать30.11.2017 в 15:04
Пристегнись, Россия: Детский сад спешит на помощь
На улицы города вместе с сотрудниками ДПС поработать вышли воспитанники детских садов.
|смотреть видео читать30.11.2017 в 14:40
Ушел из жизни Михаил Левин
ГТРК «Пермь» с прискорбием сообщает, что 29 ноября скончался Член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ Михаил Левин.
|читать30.11.2017 в 13:21
Пермские бабушки с компьютером на «ты»
Уникальный, первый в регионе конкурс под названием «Бабушки и дедушки онлайн» провели в Пенсионном фонде Пермского края.
|смотреть видео читать30.11.2017 в 12:47
Чем больше в семье детей, тем выгоднее скидка на авто
Такую акцию объявили в салоне «Фольксваген».
|смотреть видео читать30.11.2017 в 12:22
Юные аниматоры сняли мультфильм о горе Колпаки
На детском анимационном фестивале «Полярная сова-2017» в Норильске коллектив из Лысьвы получил специальный приз.
|смотреть видео читать29.11.2017 в 18:00
Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы
Амкар с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против Динамо в 18-м туре отечественной Премьер-лиги.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 11:43
Пермский край начал торговлю на «Лесной бирже»
Благодаря новой системе вырубка и продажа древесины становится прозрачной для всех участников рынка.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 09:44
Фирменный поезд «Кама» будет ходит ежедневно
Поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь – Москва, который курсировал через день, будет ходить ежедневно.
|читать27.11.2017 в 17:40
Как не стать жертвой лжеприставов
Пермяков предупреждают о новых случаях интернет-мошенничества.
|читать27.11.2017 в 17:20
Разыскивается горе-поджигатель
Пристегнись, Россия: Детский сад спешит на помощь
Пермские бабушки с компьютером на «ты»
Чем больше в семье детей, тем выгоднее скидка на авто
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