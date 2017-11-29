ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Программа пермского телевидения о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
В этом выпуске программы знакомимся с грузинской культурой, готовим форшмак и рассматриваем узоры коми-пермяцких поясов.
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