Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея

При осуществлении полномочий в рамках контрольно-надзорной деятельности инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю (далее – Управление) 11 ноября 2017 года был осуществлен контроль при погрузке охотничьего трофея (шкура медведя с головой, лапами), выработанного под контролем госветслужбы. Груз направлен авиатранспортом в Чехию. При погрузке оформлен ветеринарный сертификат в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства страны.

При досмотре подконтрольного товара при погрузке специалистами Управления применяются следующие виды контроля:

-проверка документов, подтверждающих безопасность;

-наличие разрешений на вывоз;

-соответствие содержания выданных документов Единым ветеринарным требованиям.