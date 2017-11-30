Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея
При осуществлении полномочий в рамках контрольно-надзорной деятельности инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю (далее – Управление) 11 ноября 2017 года был осуществлен контроль при погрузке охотничьего трофея (шкура медведя с головой, лапами), выработанного под контролем госветслужбы. Груз направлен авиатранспортом в Чехию. При погрузке оформлен ветеринарный сертификат в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства страны.
При досмотре подконтрольного товара при погрузке специалистами Управления применяются следующие виды контроля:
-проверка документов, подтверждающих безопасность;
-наличие разрешений на вывоз;
-соответствие содержания выданных документов Единым ветеринарным требованиям.
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