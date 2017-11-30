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Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея

шкура медведя

При осуществлении полномочий в рамках контрольно-надзорной деятельности инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю (далее – Управление) 11 ноября  2017 года был осуществлен контроль при погрузке охотничьего трофея (шкура медведя с головой, лапами), выработанного под контролем госветслужбы.  Груз направлен авиатранспортом в Чехию. При погрузке оформлен ветеринарный сертификат в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства страны.

При досмотре подконтрольного товара при погрузке специалистами Управления применяются следующие виды контроля:

-проверка документов, подтверждающих безопасность;

-наличие разрешений на вывоз;

-соответствие содержания выданных документов Единым ветеринарным требованиям.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.11.2017 в 15:36 в рубрике - Новости T7-inform

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