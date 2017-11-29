Пермские силачи триумфально выступили на Первенстве мира

Сергей Поварницын, Михаил Пьянков и Виктор Бочкарев - скорее всего эти имена ничего не скажут любителям спорта. Пока не скажут. Потому что запомнить их стоит. Все трое триумфально выступили в Сеуле на Первенстве мира по гиревому спорту. Они собрали целую коллекцию золотых наград, а Виктор Бочкарев параллельно записал себе в актив рекорд России и мира в рывке. За 10 минут он поднял пудовую гирю (16 кг) 265 раз. Все трое – непрофессиональные спортсмены, они работают или работали на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермь». Гиревой спорт здесь в чести и считается чуть ли не корпоративным.