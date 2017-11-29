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Новогодний городок назовут «Пермяч»
«Пермяч» - так назовут пермский новогодний ледовый городок. В этом году его решили сделать футбольным, в честь будущего мирового первенства. Пока непонятно, затронет ли оно Пермь. Скорее всего, нет. Поэтому лучше так, чем никак. «Пермяч» - это игра конструкции слов "пермяк" и "мяч", а еще оценка к ошибке, которую обычно совершают жители других российских регионов, пытаясь обозначить в речи тех, кто живет в Пермском крае.
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