В крае появится 1300 новых рабочих мест для инвалидов

Минимум 1300 специальных рабочих мест должны появиться в Пермском крае. Специальных, потому что претендовать на них могут не все подряд, а только инвалиды. Где они смогут получить работу, пока не сообщается. Зато заявлено, что всех желающих будут учить, чаще дистанционно. Такая возможность уже есть в двух десятках образовательных организаций края.