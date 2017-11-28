В крае появится 1300 новых рабочих мест для инвалидов
Минимум 1300 специальных рабочих мест должны появиться в Пермском крае. Специальных, потому что претендовать на них могут не все подряд, а только инвалиды. Где они смогут получить работу, пока не сообщается. Зато заявлено, что всех желающих будут учить, чаще дистанционно. Такая возможность уже есть в двух десятках образовательных организаций края.
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