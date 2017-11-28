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Цитата недели: «Газоны - это свалка»
«Газоны – это свалка» - цитата из выступления заместителя мэра Анатолия Дашкевича на заседании Пермской городской думы. Депутаты задали логичный вопрос: почему на дорогах краевого центра столько грязи. И получили ответ - проблема в обилии газонов. По словам г-на Дашкевича, улицы мыть сейчас уже бесполезно. Холодно. Но это все равно лишь полумера. Проблему собираются решать радикально. В новых проектах все газоны замещаются плиткой.
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