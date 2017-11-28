Волейбольный клуб «Прикамье» не может играть из-за отсутствия средств
Печальная новость от волейбольного клуба "Прикамье". Из-за отсутствия средств команда не смогла выехать в эти выходные в Челябинск на матчи с «Динамо», допустив вторую неявку, что по регламенту Чемпионата России Высшей Лиги "А" автоматически снимает команду с соревнований, засчитывая технические поражения во всех матчах сезона. Таким образом, в текущем розыгрыше "Прикамье" на площадку больше не выйдет.
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