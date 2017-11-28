Вовремя. Про детей
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 28.11.2017.
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Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 28.11.2017.
Стоп, диабет!
Лекцию для врачей, посвящённую пациентам с сахарным диабетом, прочитал президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 14:43
Минздрав: Детская краевая больница в оптимизации не нуждается
Минздрав опроверг информацию о закрытии отделения в детской краевой больнице.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 14:33
Вовремя. Про детей
Детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 14:11
Пермские спасатели собирают гуманитарную помощь
Гуманитарная помощь - сладкие подарки и мягкие игрушки детям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
|читать28.11.2017 в 12:35
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 12:33
Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы
Амкар с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против Динамо в 18-м туре отечественной Премьер-лиги.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 11:43
Пермский край начал торговлю на «Лесной бирже»
Благодаря новой системе вырубка и продажа древесины становится прозрачной для всех участников рынка.
|смотреть видео читать28.11.2017 в 09:44
Фирменный поезд «Кама» будет ходит ежедневно
Поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь – Москва, который курсировал через день, будет ходить ежедневно.
|читать27.11.2017 в 17:40
Как не стать жертвой лжеприставов
Пермяков предупреждают о новых случаях интернет-мошенничества.
|читать27.11.2017 в 17:20
Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок
В этом годучерная пятница выпала на известный по всему миру день без покупок. Отказ от скидок или шопоголизм?
|смотреть видео читать27.11.2017 в 12:19
Минздрав: Детская краевая больница в оптимизации не нуждается
Пермские спасатели собирают гуманитарную помощь
Пермский край. Неделя за 159 секунд
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