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← В отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства

Вовремя. Про детей

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про детей

Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 28.11.2017.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.11.2017 в 14:11 в рубрике - Новости T7-inform

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