В отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства

При рассмотрении заявления компании ООО «Комфорт» Пермское УФАС России выявило нарушения в действиях Департамента экономики и промышленной политики Администрации Перми. Предметом жалобы компании стал отказ департамента внести изменения в схему НТО в части включения дополнительных торговых мест для дальнейшего предоставления предпринимателям.

Изучив позицию департамента, Пермское УФАС пришло к выводу, что места размещения НТО согласованы всеми функциональными органами Администрации Перми, и препятствия для включения в схему дополнительных НТО отсутствуют.

Основанием для приостановления внесения изменений в схему стал протокол, подписанный Главой города Перми от 12.05.2017. Между тем, согласно действующему порядку возможность приостановления внесения изменений в схему НТО отсутствует.

Пермское УФАС России выдало предупреждение Департаменту экономики и промышленной политики Администрации города Перми и Главе города Перми. В срок до 30 сентября Глава города должен был отменить указанный протокол, а департамент в срок до 19 октября должен был возобновить процедуру по внесению изменений в схему НТО в соответствии действующей схемой размещения НТО, утвержденной постановлением Правительства Пермского края.

Департамент экономики и промышленной политики Администрации Перми выразил согласие с позицией антимонопольного ведомства, однако Глава города в настоящее время предупреждение не исполнил. В связи с этим в отношении должностного лица возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.

«Выданное нами предупреждение за необоснованное препятствование осуществлению хозсубъектами предпринимательской деятельности было мерой, направленной на профилактику совершения правонарушения. И подконтрольный субъект, и должностное лицо были предупреждены о дополнительных мерах реагирования в случае неисполнения требований предупреждения», - пояснил заместитель руководителя Управления Николай Хаснуллин.