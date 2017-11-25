Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам

улицы

В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, и пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.

 В Свердловском районе Перми в названиях нуждаются семь улиц в микрорайоне Красные казармы, восемь улиц в жилом районе Бахаревка и три улицы около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.

 Отметим, что в микрорайоне Красные казармы запланирована жилая многоквартирная застройка, на Бахаревке – строительство индивидуальных домов на участках для многодетных семей, на Восточном обходе – размещение промышленных зданий.

Сбор предложений по наименованию новых улиц Перми проходит на официальном сайте администрации города www.gorodperm.ru с 16 по 26 ноября 2017 года. Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, могут быть посвящены науке и промышленности, природе Перми и края.

 Далее предложенные варианты будут сгруппированы по принципу повторяемости, из них исключат наименования уже существующие на территории Перми, а также не соответствующие принципам, установленным порядком присвоения наименований городским объектам на территории города, утвержденным решением Пермской городской Думы.

 Следующим шагом станет обсуждение названий на заседании Общественного совета по топонимике при главе города Перми. Этот совет в итоге и примет коллегиальное решение о том, какое название будет присвоено той или иной улице.

На сегодняшний день свои варианты названий новых улиц уже предложили более тысячи пользователей.

 Для микрорайона Красные казармы самым популярным названием улицы стало Союз друзей. Также предложили немало названий, связанных с военно-исторической тематикой: улица Комендантская, 112-й стрелковой дивизии, 51-го стрелкового корпуса, Армейская, Арсенальная, Артиллерийская, Батальонная, Варшавская цитадель, Ветеранов войны и так далее.

  Кто-то пожелал увековечить в названиях улиц имена известных людей: Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Ивана Бунина, Карла Модераха и других.

 Некоторые хотели бы видеть в своем микрорайоне улицы Гиперборейскую, Евразийскую, Добрую, Дружную, Капиталистическую, Карамельную, Кофейную, Лунную, Любви, Оханского метеорита, Меховую, Небесную, Прошлого, Радужную, Правды, Столетия университета, 300-летия Перми, Танцевальную, Творческую, Тисовую (как в произведениях о Гарри Поттере), Дубайскую, Хорошего настроения, Чудесную.

 Улицы в микрорайоне Бахаревка многие посетители сайта предлагали назвать в честь ученых: агронома Варгина, профессора Коротаева, агрохимика Петухова, академика Анциферова, академика Вагнера, профессора Кертмана, Родерика Мурчисона и других.

Традиционно жители города предложили почтить память известных людей, связанных с Пермью: Василия Татищева, Льва Давыдычева, Георгия Буркова, Сергея Дягилева, Бориса Пастернака, Бориса Коноплева и т. д.

  Поэтически настроенные пермяки выдвигали такие названия улиц, как Медовая, Одуванчиковая, Азуритовая, Благополучная, Вечерняя, Взлетная, Воздушная, Добрых дел, Домашняя, Лунная, Лимонная, Любимая, Малахитовая, Мамина, Мирная, Музыкальная, Перламутровая, Пермского клевера, Познавательная, Приветная, Селенитовая, Серебристая, Славных дел, Сладкая, Ясной зари.

 Среди редких вариантов – улица Амкаровская, Виктора Цоя, Витуса Беринга, Многодетных семей, Интернета, Реального гуманизма, Роклайновая, Тихоокеанская, а также улица Леонида Якубовича и Тупик улыбок.

 Территория Восточного обхода кажется пермякам подходящим местом для появления улиц 100-летия Революции, 1917 года, 4 ноября, Анатолия Папанова, Евгения Миронова, Венецианской, Вечерней прохлады, Государственной, Достижений, Ивана Семенова, Коми-Пермяцкой, Конституции, Ленинских декретов, Можжевеловой, Ночного тумана, Объятий, Плодородной, Развития, Ржаной, Русского языка, Симферопольской, Сметанной, Смешной, Царской, Утренней зари, Урал-Грейтовской.

Во всех предложенных территориях встречались варианты названий улиц в честь поэта Владимира Высоцкого, династии Строгановых, президентов Российской Федерации (Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева, Владимира Путина).

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.11.2017 в 16:02 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

Лучше в срок платить налог

Взгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителей

Это неправильный мед

Чтобы ремонт был капитальным

Кикбоксеры Соликамска успешно выступили на чемпионате мира

Пермяки заняли призовые места на всероссийском турнире по легкой атлетике

В Перми сожгли зараженные гвоздики

Молотобойцы разгромили «Ижсталь»

Матч «Амкар»-«Ростов» закончился со счетом 0:0


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

Обратите внимание

в Перми

Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам

В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, и пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.
читать25.11.2017 в 16:02
Метки: в Перми, Общество

На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

В планах городской администрации – разделить территорию от Речного вокзала до порта Пермь на четыре зоны.
читать25.11.2017 в 13:06
Метки: в Перми, Власть, Общество

«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья

В день «Оперного экстрима» свои двери для зрителей откроют все цеха и залы театра.
читать24.11.2017 в 17:04
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Пермь едет главный Дед Мороз страны

Встретиться с Дедом Морозом можно будет в сквере у Театра оперы и балета в понедельник с 13:00 до 14:00 часов.
смотреть видео читать24.11.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

Юлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни Донецка

В Перми в четвертый раз проходит международный фестиваль социально ориентированных фильмов «Лампа».
смотреть видео читать24.11.2017 в 16:12
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Лучше в срок платить налог

Федеральная налоговая служба напоминает пермякам о необходимости оплаты налогов в срок до 1 декабря.
читать25.11.2017 в 09:14
Метки: в Пермском крае, В России, Деньги

Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества

Подписи под стратегическим документом поставили губернатор Максим Решетников и президент ТПП Российской Федерации Сергей Катырин.
смотреть видео читать24.11.2017 в 23:16
Метки: В России, в Пермском крае, Власть, Экономика

Фонд «Дедморозим» получил грант Президента РФ

Цель проекта «Вернуть будущее» - помочь создать на базе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей систему реабилитации.
читать24.11.2017 в 14:47
Метки: В России, в Перми, Общество

Сотрудничество, обреченное на успех

Губернатор Прикамья Максим Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали протокол о взаимодействии компании и региона.
смотреть видео читать24.11.2017 в 10:10
Метки: В России, в Пермском крае, Экономика, Власть

Кикбоксеры Соликамска успешно выступили на чемпионате мира

Сергей Пономарев стал первым в разделе light-contact. Серебро среди женщин в разделе low-kick – у Юлии Кузнецовой.
смотреть видео читать23.11.2017 в 15:39
Метки: В России, В мире, Спорт, в Пермском крае
Лента новостей RSS каналы

Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицамТупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам

На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зонаНа пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

Лучше в срок платить налогЛучше в срок платить налог

Три образа Пермского краевого радиоТри образа Пермского краевого радио

Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничестваПермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества

Взгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителейВзгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителей

«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья

В Пермь едет главный Дед Мороз страныВ Пермь едет главный Дед Мороз страны

Юлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни ДонецкаЮлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни Донецка

В Кунгуре пройдет пещерный субботникВ Кунгуре пройдет пещерный субботник

Огни на пермской елке зажгутся 15 декабряОгни на пермской елке зажгутся 15 декабря

Ешь кашу и болей за «Амкар»Ешь кашу и болей за «Амкар»

Фонд «Дедморозим» получил грант Президента РФФонд «Дедморозим» получил грант Президента РФ

Пермская ТПП выберет нового руководителяПермская ТПП выберет нового руководителя

Это неправильный медЭто неправильный мед

Зима начнется без снегаЗима начнется без снега

Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованияхПловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях

Репортаж в объективеРепортаж в объективе

В Перми будет создан краевой неврологический центрВ Перми будет создан краевой неврологический центр

«Взгляд на страну»: ГТРК «Пермь» в финале«Взгляд на страну»: ГТРК «Пермь» в финале

Прикамским поселкам нужны инвестицииПрикамским поселкам нужны инвестиции

Пассажиры электричек интересовались переносом ЖД с левого берега на правыйПассажиры электричек интересовались переносом ЖД с левого берега на правый

Жизнь в смартфонеЖизнь в смартфоне

Живой диалог: Глава Перми провел личный прием гражданЖивой диалог: Глава Перми провел личный прием граждан

Сотрудничество, обреченное на успехСотрудничество, обреченное на успех

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru