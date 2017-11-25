Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам

В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, и пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.

В Свердловском районе Перми в названиях нуждаются семь улиц в микрорайоне Красные казармы, восемь улиц в жилом районе Бахаревка и три улицы около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.

Отметим, что в микрорайоне Красные казармы запланирована жилая многоквартирная застройка, на Бахаревке – строительство индивидуальных домов на участках для многодетных семей, на Восточном обходе – размещение промышленных зданий.

Сбор предложений по наименованию новых улиц Перми проходит на официальном сайте администрации города www.gorodperm.ru с 16 по 26 ноября 2017 года. Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, могут быть посвящены науке и промышленности, природе Перми и края.

Далее предложенные варианты будут сгруппированы по принципу повторяемости, из них исключат наименования уже существующие на территории Перми, а также не соответствующие принципам, установленным порядком присвоения наименований городским объектам на территории города, утвержденным решением Пермской городской Думы.

Следующим шагом станет обсуждение названий на заседании Общественного совета по топонимике при главе города Перми. Этот совет в итоге и примет коллегиальное решение о том, какое название будет присвоено той или иной улице.

На сегодняшний день свои варианты названий новых улиц уже предложили более тысячи пользователей.

Для микрорайона Красные казармы самым популярным названием улицы стало Союз друзей. Также предложили немало названий, связанных с военно-исторической тематикой: улица Комендантская, 112-й стрелковой дивизии, 51-го стрелкового корпуса, Армейская, Арсенальная, Артиллерийская, Батальонная, Варшавская цитадель, Ветеранов войны и так далее.

Кто-то пожелал увековечить в названиях улиц имена известных людей: Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Ивана Бунина, Карла Модераха и других.

Некоторые хотели бы видеть в своем микрорайоне улицы Гиперборейскую, Евразийскую, Добрую, Дружную, Капиталистическую, Карамельную, Кофейную, Лунную, Любви, Оханского метеорита, Меховую, Небесную, Прошлого, Радужную, Правды, Столетия университета, 300-летия Перми, Танцевальную, Творческую, Тисовую (как в произведениях о Гарри Поттере), Дубайскую, Хорошего настроения, Чудесную.

Улицы в микрорайоне Бахаревка многие посетители сайта предлагали назвать в честь ученых: агронома Варгина, профессора Коротаева, агрохимика Петухова, академика Анциферова, академика Вагнера, профессора Кертмана, Родерика Мурчисона и других.

Традиционно жители города предложили почтить память известных людей, связанных с Пермью: Василия Татищева, Льва Давыдычева, Георгия Буркова, Сергея Дягилева, Бориса Пастернака, Бориса Коноплева и т. д.

Поэтически настроенные пермяки выдвигали такие названия улиц, как Медовая, Одуванчиковая, Азуритовая, Благополучная, Вечерняя, Взлетная, Воздушная, Добрых дел, Домашняя, Лунная, Лимонная, Любимая, Малахитовая, Мамина, Мирная, Музыкальная, Перламутровая, Пермского клевера, Познавательная, Приветная, Селенитовая, Серебристая, Славных дел, Сладкая, Ясной зари.

Среди редких вариантов – улица Амкаровская, Виктора Цоя, Витуса Беринга, Многодетных семей, Интернета, Реального гуманизма, Роклайновая, Тихоокеанская, а также улица Леонида Якубовича и Тупик улыбок.

Территория Восточного обхода кажется пермякам подходящим местом для появления улиц 100-летия Революции, 1917 года, 4 ноября, Анатолия Папанова, Евгения Миронова, Венецианской, Вечерней прохлады, Государственной, Достижений, Ивана Семенова, Коми-Пермяцкой, Конституции, Ленинских декретов, Можжевеловой, Ночного тумана, Объятий, Плодородной, Развития, Ржаной, Русского языка, Симферопольской, Сметанной, Смешной, Царской, Утренней зари, Урал-Грейтовской.

Во всех предложенных территориях встречались варианты названий улиц в честь поэта Владимира Высоцкого, династии Строгановых, президентов Российской Федерации (Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева, Владимира Путина).