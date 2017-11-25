На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

Глава Перми Дмитрий Самойлов на выездном совещании по благоустройству городской набережной в сторону порта Пермь представил депутатам Пермской городской Думы планы ее дальнейшего развития.

«За последние годы нам удалось преобразить значительный участок набережной. Мы смогли сделать ее популярной у пермяков. Наши начинания поддержали губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решетников и федеральное правительство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы этого года были профинансированы сразу с трех уровней бюджета», – отметил Дмитрий Самойлов.

В прошлые годы был реконструирован участок набережной от девятого причала до спуска с Кафедральной площади. Эта часть уже полюбилась жителям Перми: летом тысячи людей приходили сюда гулять с детьми, слушать музыку или заниматься спортом.

В этом году ремонт был продолжен до Коммунального моста в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день работы близятся к завершению: полностью обновлен променад, выполнены работы по ремонту подземного перехода с улицы Попова и лестничных маршей, смонтированы восемь смотровых балконов. Сейчас ведется монтаж наружного освещения, планируется графически оформить стены отремонтированного пешеходного тоннеля.

Участники выездного совещания рассмотрели проект функционального зонирования набережной.

«При принятии бюджета на трехлетку сейчас предусматриваем вместе с администрацией города средства на благоустройство исторического центра города в рамках проекта губернатора», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

В планах городской администрации – разделить территорию от Речного вокзала до порта Пермь на четыре зоны.

На участке от Речного вокзала до начала реконструированной части набережной

предлагается создать «Парк искусств» со сценической площадкой и арт-пространством.

Вторая зона – благоустроенная часть набережной – не требует инфраструктурных нововведений, но важно не потерять то культурное значение, которое она приобрела за период проведения там фестиваля «Суббота на набережной». Сегодня эта территория воспринимается пермяками как интерактивное пространство.

На участке от интеллектуального кафе до Коммунального моста предлагается разместить зону семейного отдыха с детской и спортивной площадками, скамейками, гамаками и лежаками.

На участке от Коммунального моста до порта Пермь планируется организовать спортивную зону. Точками притяжения здесь станут спортивная площадка, воркаут (площадка для уличных тренировок) и тропа здоровья.

В этом году мероприятия на набережной будут впервые проходить и в зимнее время.