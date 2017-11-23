Чтобы ремонт был капитальным

Для улучшения качества капитального ремонта начат отбор квалифицированных подрядных организаций



Региональная служба по тарифам Пермского края опубликовала извещения о проведении предварительного отбора в Реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Отбор ведется по нескольким направлениям: оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации для объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта в многоквартирных домах (в том числе и на замену лифтового оборудования), проведение строительного контроля.

Заявки от организаций принимаются с 18 ноября по 8 декабря. Среди требований, которым обязан соответствовать претендент: обязательное членство в саморегулируемой организации, отсутствие задолженности по налогам, отсутствие неисполненных договоров на капитальный ремонт и ряд других требований, которые призваны повысить качество проводимых работ.



Дмитрий Баранов, и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края:

- Предварительный отбор подрядных организаций – это важная мера, которая позволит улучшить качество выполняемых работ по капитальному ремонту. Организация, которая не прошла предварительный отбор, не сможет принять участие в аукционах на проведение капитального ремонта.