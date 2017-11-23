Кикбоксеры Соликамска успешно выступили на чемпионате мира
Кикбоксеры Соликамска успешно выступили на чемпионате мира в Будапеште. Мировой форум в Венгрии в этом году принял 2500 спортсменов из 60 стран. Мастер спорта международного класса Сергей Пономарев стал первым в разделе light-contact. Серебро среди женщин в разделе low-kick – у Юлии Кузнецовой. Оба спортсмена стали самыми титулованными кикбоксерами Пермского края за всю историю этого вида спорта.
Юлия Кузнецова, МСМК серебряный призёр ЧМ по кикбоксингу 2017:
- Первый раз такое было, потому что девчонок всегда ставят в начале соревнований, в первые пары, а тут на чемпионате поставили в конец соревнований. Примерно боксировали в 32-й паре, по нашему времени – в 23.00-00.00 часов. Очень было тяжело.
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