Пермяки заняли призовые места на всероссийском турнире по легкой атлетике

Пермские спортсмены заняли призовые места на всероссийском турнире по легкой атлетике в Казани. В турнире памяти заслуженного тренера России Юрия Красильникова приняли участие порядка 900 девушек и юношей – от 14 по 19 лет. Золото и серебро среди пермяков у воспитанниц пермской СДЮСШОР №1 Елизаветы Букиной (тренер Тамара Суворова) и Марты Заякиной (тренер Анатолий Силкин).