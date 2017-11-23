Пермяки заняли призовые места на всероссийском турнире по легкой атлетике
Пермские спортсмены заняли призовые места на всероссийском турнире по легкой атлетике в Казани. В турнире памяти заслуженного тренера России Юрия Красильникова приняли участие порядка 900 девушек и юношей – от 14 по 19 лет. Золото и серебро среди пермяков у воспитанниц пермской СДЮСШОР №1 Елизаветы Букиной (тренер Тамара Суворова) и Марты Заякиной (тренер Анатолий Силкин).
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