В Перми сожгли зараженные гвоздики

В Перми сотню гвоздик уничтожили путем сжигания. Растения поступили в г. Пермь в адрес ООО «Мир цветов», занимающегося розничной реализацией живых растений, из Московской области происхождением Колумбия. Цветы были заражены опасным карантинным объектом западным калифорнийским цветочным трипсом. Сжигание, как карантинная фитосанитарная мера, было выбрано собственником зараженной продукции.

Западный калифорнийский цветочный трипс - входит в перечень вредителей, которые имеют карантинное значение. На сегодняшний день вредитель признан одним из опаснейших вредителей овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Калифорнийский трипс – это крошечное насекомое (2 мм), ведет довольно скрытый образ жизни, поражает цветочные почки, бутоны, цветки, а также очень хорошо себя чувствует под чешуйками различных луковичных сортов. Таким образом, большинство вредителей остается неуязвимой при химических обработках. Калифорнийский трипс опасен не только своим непосредственным повреждением растительности, он также может переносить опасные вирусные заболевания. Защитить растения от калифорнийского цветочного трипса возможно при строгом соблюдении внутреннего карантина.

Карантинный объект был обнаружен в ходе карантинной фитосанитарной экспертизы проб в лаборатории Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», взятых при проведении досмотра партии живых цветов инспекторами Россельхознадзора.