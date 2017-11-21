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← Матч «Амкар»-«Ростов» закончился со счетом 0:0

Молотобойцы разгромили «Ижсталь»

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Молот

Хоккеисты "Молот-Прикамье" на своем льду разгромили "Ижсталь". Двумя днями ранее по буллитам пермякам уступил «Нефтяник» из Альметьевска, ижевчане же были биты в основное время и крупно - 5:1.

Сергей Востриков, главный тренер ХК "Молот-Прикамье": "Команда провела одну из лучших игр в сезоне. Первый период здорово сыграли. Во втором периоде противник добавил, забили гол. При счете 2:1 удачно забили третий. А четвертый гол, считаю, все уже решил. Поэтому ребятам – спасибо за игру, а болельщиков с победой".

Метки: в Перми, В России, Спорт

Опубликовано: 21.11.2017 в 15:34 в рубрике - Новости T7-inform

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