Молотобойцы разгромили «Ижсталь»
Хоккеисты "Молот-Прикамье" на своем льду разгромили "Ижсталь". Двумя днями ранее по буллитам пермякам уступил «Нефтяник» из Альметьевска, ижевчане же были биты в основное время и крупно - 5:1.
Сергей Востриков, главный тренер ХК "Молот-Прикамье": "Команда провела одну из лучших игр в сезоне. Первый период здорово сыграли. Во втором периоде противник добавил, забили гол. При счете 2:1 удачно забили третий. А четвертый гол, считаю, все уже решил. Поэтому ребятам – спасибо за игру, а болельщиков с победой".
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