Матч «Амкар»-«Ростов» закончился со счетом 0:0
Минувшие выходные выдались для пермских болельщиков особенно напряженными. Болели за "Амкар", который в Ростове-на-Дону провел матч 17-го тура Чемпионата России с командой "Ростов". Агрессивная по всем статьям встреча в итоге закончилась в ничью - 0:0.
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