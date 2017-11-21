Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» № 5, 2017 г.
Министерство образования и науки Пермского края представило вниманию читателей пятый выпуск журнала "Среднее профессиональное образование в Пермском крае" за 2017 году.
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Министерство образования и науки Пермского края представило вниманию читателей пятый выпуск журнала "Среднее профессиональное образование в Пермском крае" за 2017 году.
Роспотребнадзор: Об эпидемии говорить рано
За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано более 18 000 случаев ОРВИ.
|смотреть видео читать21.11.2017 в 17:20
«Золотой полоз»: Балет Евгения Панфилова переосмыслил творчество Бажова
Гость программы Новости Культуры - Художественный руководитель театра Балет Евгения Панфилова Сергей Райник.
|смотреть видео читать21.11.2017 в 16:54
Права человека начинаются с прав ребёнка
Во Всемирный день ребенка в Перми детям раздавали брошюры Твои права на жизнь во взрослом мире.
|смотреть видео читать21.11.2017 в 16:25
Мальчишки и девчонки покорили свой Олимп
Покори свой Олимп - спартакиада под таким названием прошла в пермской школе № 114.
|смотреть видео читать21.11.2017 в 16:00
Молотобойцы разгромили «Ижсталь»
Хоккеисты Молот-Прикамье на своем льду разгромили Ижсталь со счетом 5:1.
|смотреть видео читать21.11.2017 в 15:34
Молотобойцы разгромили «Ижсталь»
Хоккеисты Молот-Прикамье на своем льду разгромили Ижсталь со счетом 5:1.
|смотреть видео читать21.11.2017 в 15:34
Дело об опасных домах в Лысьве: жильцы встали на защиту экс-мэра
В Лысьвенском суде прозвучало последнее слово подсудимого – бывшего городского главы Виталия Шувалова.
|смотреть видео читать21.11.2017 в 09:20
«Парма» разгромила «Урал»
Пермяки уверенно обыграли гостей из Екатеринбурга со счетом 111:81.
|читать20.11.2017 в 16:24
Полицейские Прикамья разыскивают убийцу-музыканта
29-летнего Александра Третьякова подозревают в убийстве и серии грабежей.
|смотреть видео читать20.11.2017 в 15:02
Спекулянты продают новые банкноты по завышенной стоимости
Банк России предупреждает о спекуляциях новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей.
|смотреть видео читать20.11.2017 в 14:35
Роспотребнадзор: Об эпидемии говорить рано
«Золотой полоз»: Балет Евгения Панфилова переосмыслил творчество Бажова
Права человека начинаются с прав ребёнка
Мальчишки и девчонки покорили свой Олимп
Молотобойцы разгромили «Ижсталь»
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Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» № 5, 2017 г.
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