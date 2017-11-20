«Парма» разгромила «Урал»
«Парма» разгромила «Урал» в 1/8 Кубка России по баскетболу. В ответном матче «уральского дерби» пермяки уверенно обыграли гостей из Екатеринбурга 111:81 и прошли в дальнейшую стадию турнира. Самым результативным игроком 23 очка стал Иван Ухов. Этот молодой защитник получил вызов в сборную России, которая сыграет в отборочных играх Чемпионата мира по баскетболу 2019 года. После сборов в Новогорске, россияне проведут две встречи. 24 ноября с командой Боснии и Герцеговины. 27 ноября - против бельгийцев.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Мотовилихе продавали подозрительные овощи и фрукты
В Год экологии Пермь зазеленела
Эксперты выяснили, сколько стоит жизнь человека
ВОВРЕМЯ. Про Добро
Арбитражный суд подтвердил правоту Пермского УФАС
В Сочи прошел Чемпионат мира по самбо
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
УФАС: выявлены нарушения в конкурсе на осуществление перевозок
В Прикамье ожидается гололед и сильный ветер
Вовремя. Про детей
Добавить комментарий: