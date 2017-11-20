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← В Год экологии Пермь зазеленела

В Мотовилихе продавали подозрительные овощи и фрукты

фрукты

9 ноября 2017 года госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Мотовилихинском районе г. Перми Пермского края выявлены нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.

Физические лица осуществляли реализацию подкарантинной продукции (овощи и фрукты в ассортименте) без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние, что может послужить причиной появления и распространения карантинных организмов на территории Пермского края.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.11.2017 в 15:21 в рубрике - Новости T7-inform

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