В Год экологии Пермь зазеленела

Этот год, объявленный в России Годом экологии, в Перми отметили высадкой более десяти тысяч деревьев и семи тысяч кустарников. Причем в погоне за количеством не забывали и о качестве, чтобы зеленые посадки радовали горожан многие годы.

Как сообщают в городском управлении по экологии и природопользованию, в этом году улицы, парки и скверы Перми украсили новые ивы, клены, липы, сосны, ели, лиственницы, занесенные в Красную книгу Среднего Урала дуб черешчатый и лещина обыкновенная, а также фруктовые деревья. Например, в Ленинском районе на улице Луначарского было высажено 26 рябин, в Театральном сквере вместо старых деревьев появились 10 яблонь, а склоны улицы Петропавловской украсили 70 груш.

В рамках проекта «Прогулка с экологом» в озеленительной кампании приняли участие сотни пермских школьников.

Контроль за качеством посадочного материала был, как всегда, жесткий. В рамках приемки экспертная комиссия потребовала от подрядных организаций замены порядка 25% саженцев, которые не соответствовали условиям, отраженным в техническом задании, по высоте, диаметру ствола, породе дерева или другим параметрам. Часть саженцев уже заменена, а некоторые планируется высадить в следующем году. Так, например, в Кировском районе не приняты работы по посадке 240 ив по улице Кировоградской. Подрядная организация не смогла в установленное время провести замену саженцев. Некачественные работы оплачены не были. А в 2018 году по улице Кировоградской будет вновь проведено озеленение. Также в декабре планируется провести «круглый стол», где будут обсуждать вопросы обеспечения озеленительных кампаний качественным посадочным материалом.

Кстати, пермяки могут высказывать пожелания по местам, где они хотели бы видеть зеленые насаждения. Такие предложения с указанием места посадки на схеме принимаются городским управлением по экологии и природопользованию и при отсутствии ограничений могут быть включены в список на озеленение.