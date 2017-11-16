Эксперты выяснили, сколько стоит жизнь человека

Новое исследование Центра изучения человека помогло выяснить, сколько стоит жизнь человека.

На основе данных из страховых и медицинских компаний за 2017 год в России, эксперты смогли подсчитать, во сколько россиянам ежегодно обходится их здоровье. Так, выяснилось, что здоровые мужчины в среднем тратят в год 14% от своего дохода по необходимости, женщины - 17%. Люди с хроническими заболеваниями и склонные к «сезонным» болезням превышают этот показатель почти вдвое - 26% у мужчин, и 38% - у женщин.

При этом люди пенсионного возраста и льготные категории граждан имеют практически те же показатели, что и хроники: 30% от своего дохода ежегодно тратят мужчины, и 42% - женщины.

Исключая редкие специфические заболевания и некоторые формы инвалидности, эксперты пришли к выводу, что за всю жизнь россияне тратят порядка 35% от общего дохода, включая больничные расходы. При этом данные в различных регионах могут незначительно отличаться в большую или меньшую сторону.

В сети состоялась презентация фильма Кирилла Прядухина «Сколько стоит твоя жизнь».