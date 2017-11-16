ВОВРЕМЯ. Про Добро
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Выпуск 16 ноября 2017 г.
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Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Выпуск 16 ноября 2017 г.
Узнать всё о своём здоровье
Популярная выставка «Медицина и здоровье» открылась в Перми.
|смотреть видео читать16.11.2017 в 14:35
Мост через Сюзьву: Когда закончится «всеобщее стояние»?
Даже если движение в этом году откроется, в следующем начнется ремонт второй половины моста. Вместо одного сезона реконструкция затянулась на два.
|смотреть видео читать16.11.2017 в 12:46
Да будет свет
В текущем году «Пермблагоустройство» построило 23,5 км новых сетей наружного освещения.
|читать16.11.2017 в 11:36
Необычный музей: Подпольная типография в Перми
К столетию революции в музее подготовили уникальную выставку.
|смотреть видео читать16.11.2017 в 11:16
Арбитражный суд подтвердил правоту Пермского УФАС
Арбитражный суд подтвердил законность предупреждения, выданного Пермским УФАС Департаменту дорог и транспорта.
|читать16.11.2017 в 09:43
В Сочи прошел Чемпионат мира по самбо
Сотрудник отдела специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю завоевала золотую медаль Чемпионата мира по самбо.
|смотреть видео читать15.11.2017 в 18:19
«Наследие»: В Перми прошел всероссийский турнир по настольному теннису
Третий сезон Чемпионата по настольному теннису «Наследие» собрал рекордное число участников.
|смотреть видео читать15.11.2017 в 16:13
Фестиваль «Добрая сила» собрал более 300 богатырей
Силачи со всей страны состязались в Перми в умении поднимать, толкать и удерживать гири.
|смотреть видео читать15.11.2017 в 15:51
Авиадвигатель ПД-35 разработают в России, соберут - в Китае
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР.
|читать15.11.2017 в 11:43
Краевому бюджету не хватает 2,5 миллиардов
Социальные расходы пока остаются нетронутыми, а дефицит бюджета растет. На то, чтобы сбалансировать бюджет, у рабочей группы есть 2 недели.
|смотреть видео читать15.11.2017 в 10:35
В Осе c пациентов незаконно брали плату за рентгенографию
Мост через Сюзьву: Когда закончится «всеобщее стояние»?
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