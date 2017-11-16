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← Арбитражный суд подтвердил правоту Пермского УФАС

ВОВРЕМЯ. Про Добро

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про добро

Программа "ВОВРЕМЯ"  познакомит телезрителей  с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Выпуск 16 ноября 2017 г.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 16.11.2017 в 14:13 в рубрике - Новости T7-inform

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Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

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