Арбитражный суд подтвердил правоту Пермского УФАС

Арбитражный суд Пермского края подтвердил законность предупреждения, выданного Пермским УФАС России Департаменту дорог и транспорта Администрации Перми. Предупреждение было выдано по признакам нарушения части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции, которое выразилось в дискриминации условий деятельности перевозчиков.

Результат проверки показал, что перевозчики, использовавшие другую систему учета проезда держателей льготных проездных документов, отличную от системы оператора (МКУ «Гортранс»), но аналогичную по принципу работы, не могли получить субсидии на возмещение недополученных доходов за перевозку граждан с льготными проездными документами.

Согласно предупреждению Пермского УФАС, действия департамента дорог и транспорта администрации Перми, ущемляющие права перевозчиков, должны были быть прекращены в срок до 8 августа, в том числе заявления хозсубъектов на получение субсидий должны были повторно рассмотрены.

Департамент дорог и транспорта администрации Перми не согласился с позицией антимонопольного ведомства и не исполнил требование предупреждения. В информационной системе пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Перми данные о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий зарегистрированы не были.

В связи с неисполнением требований предупреждения было возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Сейчас дело находится в стадии рассмотрения.