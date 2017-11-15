В Сочи прошел Чемпионат мира по самбо

Сотрудник отдела специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по самбо.

В городе Сочи прошел Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо, в котором приняли участие спортсмены из 93 стран. Это рекордная цифра для мировых чемпионатов в этом виде спорта. Сборная России на турнире была традиционно представлена сильнейшими спортсменами, завоевавшими право выступить на турнире в национальном чемпионате.

Сотрудник ОСН ГУФСИН России по Пермскому краю инспектор отделения обеспечения отдела специального назначения старший лейтенант внутренней службы Мария Молчанова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, победив в финале украинку Анастасию Новикову со счетом 3-0. Бронзовыми медалистками стали венесуэльская самбистка Мария Гуэдес и Нодира Гулова из Узбекистана. Молчанова стала первой чемпионкой мирового первенства в Сочи, открыв счет золотых медалей в копилке сборной России.

Напомним, 29-летняя Мария Молчанова - Заслуженный мастер спорта России, является двукратной чемпионкой мира 2011 и 2013 годов и двукратной чемпионкой Европы 2009 и 2016 года. Также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов мира.