ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск 15 ноября 2017 г.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ
Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск 15 ноября 2017 г.
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Быт, игры, танцы, музыка, рецепты и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
|смотреть видео читать15.11.2017 в 14:12
Пермяки стали заложниками коммунальных войн
Жителям приходит по пять разных квитанций по квартплате в месяц. Куда уходят деньги пермяков?
|смотреть видео читать15.11.2017 в 12:20
Пермяков научат противостоять диабету
Встречи-консультации, посвященные борьбе с сахарным диабетом, продлятся в течение месяца.
|читать15.11.2017 в 12:01
Авиадвигатель ПД-35 разработают в России, соберут - в Китае
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР.
|читать15.11.2017 в 11:43
«Сад осьминога»: Театр оперы и балета готовится к мировой премьере
Актеры испытали уникальные костюмы, сшитые специально для постановки.
|смотреть видео читать15.11.2017 в 11:24
Авиадвигатель ПД-35 разработают в России, соберут - в Китае
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР.
|читать15.11.2017 в 11:43
Краевому бюджету не хватает 2,5 миллиардов
Социальные расходы пока остаются нетронутыми, а дефицит бюджета растет. На то, чтобы сбалансировать бюджет, у рабочей группы есть 2 недели.
|смотреть видео читать15.11.2017 в 10:35
Россияне выбирают столицу «Тотального диктанта-2018»
Стартовало голосование за выбор будущей столицы «Тотального диктанта – 2018».
|смотреть видео читать14.11.2017 в 15:20
Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо
Пермские спортсменки завоевали три награды разного достоинства.
|читать14.11.2017 в 12:46
Кадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского края
Опыт и Пермского края и Приволжского округа может лечь в основу государственной программы развития кадетства.
|смотреть видео читать14.11.2017 в 12:25
Кудымкар борется с уклонистами
В Лысьве жилой дом затопило кипятком
Пермяки стали заложниками коммунальных войн
Пермяков научат противостоять диабету
Авиадвигатель ПД-35 разработают в России, соберут - в Китае
«Сад осьминога»: Театр оперы и балета готовится к мировой премьере
«Авиадвигатель» голосует за «крылатое» имя для аэропорта
Краевому бюджету не хватает 2,5 миллиардов
В МЧС предупредили о резком изменении погоды
Проект «Новая поликлиника» работает уже в 12 больницах
Михаил Плетнев приехал в Пермь со своим роялем
Лучшая читающая семья края живет в Соликамске
В Пермском крае появится первый природный парк
УФАС: выявлены нарушения в конкурсе на осуществление перевозок
В Перми закрылся магазин со скандальной вывеской
В Прикамье ожидается гололед и сильный ветер
Россияне выбирают столицу «Тотального диктанта-2018»
Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо
Кадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского края
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
УФАС: выявлены нарушения в конкурсе на осуществление перевозок
В Прикамье ожидается гололед и сильный ветер
Вовремя. Про детей
О чем молчат сорняки
Завершилось формирование территориальных избиркомов Лысьвы и Чердыни
«Пермский мукомольный завод» оставили без тепла незаконно
Пермские спасатели отправились на разбор завалов в Ижевск
Идите и рубите
Команда молодости нашей
ВОВРЕМЯ. Про добро: Осинский район
Добавить комментарий: