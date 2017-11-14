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УФАС: выявлены нарушения в конкурсе на осуществление перевозок

ФАС

В конкурсе на осуществление перевозок по маршруту «Новый Крым – Центральный рынок» выявлены нарушения

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от компании ООО «Транзит» на открытый конкурс на осуществление перевозок по маршруту № 7т сообщением «Микрорайон Новый Крым – центральный рынок».  

По итогам рассмотрения жалоба была признана обоснованной. Результат проверки показал, что при проведении открытого конкурса Департаментом дорог и транспорта были допущены нарушения статьи 19 220 ФЗ. Нарушение выразилось в незаконности выставлении лота на конкурс. В связи с тем, что оснований проводить конкурс на маршрут 7т не было, в силу положения закона ООО «Транзит» имело право продолжать осуществлять перевозки.

«Своими действиями департамент искусственно перевел перевозчика в статус «нелегала». На момент введения 220 федерального закона, маршрут включили в реестр маршрутов города Перми, однако действующему перевозчику не выдали свидетельство на осуществлениие перевозок. Департамент при проведении конкурса объяснил свою позицию изменением маршрута, однако исходя из предоставленных документов, маршрут остался прежним», - пояснила начальник отдела контроля органов власти Анастасия Белова. Комиссия Пермского УФАС России приняла решение о выдаче предписания об аннулировании указанного конкурса.

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 14.11.2017 в 16:51 в рубрике - Новости T7-inform

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