В Прикамье ожидается гололед и сильный ветер

Как сообщили в МЧС, по данным Пермского гидрометцентра 14-15 ноября на территории Пермского края прогнозируется облачная погода с прояснениями, временами осадки (снег, мокрый снег). Ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +3,-2°.В отдельных районах слабые гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, на севере края метели, на дорогах гололедица.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, неукрепленными конструкциями.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02».