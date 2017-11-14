В Прикамье ожидается гололед и сильный ветер
Как сообщили в МЧС, по данным Пермского гидрометцентра 14-15 ноября на территории Пермского края прогнозируется облачная погода с прояснениями, временами осадки (снег, мокрый снег). Ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +3,-2°.В отдельных районах слабые гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, на севере края метели, на дорогах гололедица.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, неукрепленными конструкциями.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02».
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