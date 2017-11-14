Вовремя. Про детей
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 14 ноября 2017 г.
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Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 14 ноября 2017 г.
Россияне выбирают столицу «Тотального диктанта-2018»
Стартовало голосование за выбор будущей столицы «Тотального диктанта – 2018».
|смотреть видео читать14.11.2017 в 15:20
Рубить разрешается
В пермском лесничестве начали принимать заявки на елки.
|смотреть видео читать14.11.2017 в 14:51
Вовремя. Про детей
Детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного.
|смотреть видео читать14.11.2017 в 14:13
Приют «Матроскин» ищет новый дом
Есть риск остаться без крыши над головой.
|смотреть видео читать14.11.2017 в 11:57
За тех, кого приручили
Жительница Перми Ирина Чудинова запустила проект, который будет помогать людям в поиске потерянных животных и хозяев найденных.
|читать14.11.2017 в 11:35
Россияне выбирают столицу «Тотального диктанта-2018»
Стартовало голосование за выбор будущей столицы «Тотального диктанта – 2018».
|смотреть видео читать14.11.2017 в 15:20
Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо
Пермские спортсменки завоевали три награды разного достоинства.
|читать14.11.2017 в 12:46
Кадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского края
Опыт и Пермского края и Приволжского округа может лечь в основу государственной программы развития кадетства.
|смотреть видео читать14.11.2017 в 12:25
В России запускают «Деревянную ипотеку»
Планируется субсидирование кредитных ставок для тех, кто строит жильё с применением материалов из дерева.
|читать13.11.2017 в 17:43
Пермские рукопашники отличились на Чемпионате ПФО
Турнир ПФО является отборочным, теперь победители и призёры выступят на чемпионате России.
|смотреть видео читать13.11.2017 в 17:25
Россияне выбирают столицу «Тотального диктанта-2018»
Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо
Кадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского края
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