О чем молчат сорняки

В ноябре 2017 года госинспектором отдела восточного МРП г. Чусовой была проведена внеплановая проверка в Соликамском районе в отношении физического лица, целью которой являлся надзор за соблюдением требований земельного законодательства в части использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Объектом проверки стал земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для ведения сельскохозяйственного производства, общей площадью 7,2 га. Участок принадлежат физическому лицу на праве аренды с 2015.

В ходе проверки выявлено, что арендатор земельного участка не проводит обязательные агротехнические и фитосанитарные мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите участка от загрязнения отходами производства и потребления, что подтверждается складированием на участке отходов производства и потребления (доски, стекло, полиэтилен, ветошь, картон, шины, шифер, пластиковые и железные банки и прочее). Так же арендатором не проводятся мероприятия по защите участка от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью. На участке произрастает луговая растительность высотой до 1 м с преобладанием сорной (кипрей узколистный, крапива двудомная, полынь горькая, осот жёлтый, бодяк полевой, репей, пастернак посевной, присутствует поросль хвойных и лиственных пород (сосна, береза, ива, ель). Высота деревьев достигает 3-4 м., возраст от 1 до 10 лет.

Арендатором земельного участка нарушены ст.42 , п.1,2,3, ч.2 ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, ст. 8 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Выявленное нарушение является составом административного правонарушения согласно ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязательных мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями». В отношении арендатора будет составлен протокол об административном правонарушении.