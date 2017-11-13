Завершилось формирование территориальных избиркомов Лысьвы и Чердыни
На заседании Избирательной комиссии Пермского края в связи с истечением срока полномочий были сформированы новые составы территориальных избирательных комиссий Лысьвенского городского округа и Чердынского муниципального района в количестве 10 и 9 человек соответственно.
Всего на 19 мест в составах комиссий было предложено 24 кандидатуры. Вновь сформированные территориальные избирательные комиссии почти наполовину состоят из представителей политических партий, ещё треть членов ТИК выдвинуты общекраевыми и районными отделениями общественных организаций. Такое соотношение позволяет избиркомам в муниципалитетах обеспечить независимость от местных элит, исключить давление на комиссию со стороны заинтересованных сторон, а также позволяет интегрировать ТИКи в единую вертикальную систему.
Ранее возглавлявшие территориальные комиссии Чердынского района и Лысьвенского городского округа Татьяна Бессонова и Алексей Штейников сохранили свои посты.
По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «в формировании комиссий мы ориентируемся, прежде всего, на преемственность и профессионализм кадров, анализируем действия комиссий в ходе избирательных кампаний».
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