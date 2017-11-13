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«Пермский мукомольный завод» оставили без тепла незаконно
Пермское УФАС России рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения теплоснабжающей компанией ООО «Крона» п. 4 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.
С заявлением в антимонопольную службу обратился «Пермский мукомольный завод». 30 мая теплоснабжающая компания без предупреждения прекратила поставку тепловой энергии заводу. Из-за отсутствия тепловой энергии без горячего водоснабжения также осталось здание общежития по адресу: г. Пермь, ул. Данщина, 1а, которому услуга осуществлялась посредством АО «Пермский мукомольный завод».
По итогам проверки Пермское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 о защите конкуренции в отношении ООО «КРОНА». Нарушение выразилось в экономически и технологически необоснованном приостановлении подачи тепловой энергии в рамках заключенного договора теплоснабжения без предупреждения потребителей.
Кроме того, в адрес Пермского УФАС России также поступили заявления еще от нескольких потребителей тепловой энергии, поставляемой ООО «КРОНА» по договорам теплоснабжения: ООО «Заимка», АО «Пермглавснаб», ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского», ООО «Пятьдесят девятый регион». Все заявители обратились с жалобой на действия компании по прекращению договоров теплоснабжения, которые также носят признаки нарушения ст. 10 закона о защите конкуренции.
«Действия компании нарушают требования правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ. В данном случае ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям было недопустимо. Должностным лицам компании грозит административная ответственность», - пояснил заместитель руководителя Управления Николай Хаснуллин.
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