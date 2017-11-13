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Пермские спасатели отправились на разбор завалов в Ижевск

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завалы

Увы, знакомая и пермякам картина - рухнул жилой дом. Место действия  - столица Удмуртской республики Ижевск. Предполагаемая причина - рванул бытовой газ. Печальные последствия - погибшие и завалы на месте целого подъезда городской многоэтажки. Разбирать их ижевским коллегам помогут пермские спасатели. В командировку отправились 100 человек. С собой они взяли 11 единиц техники. В региональном управлении МЧС сроки командировки не обсуждают: будем работать столько, сколько потребуется.

 

Метки: В России, в Пермском крае

Опубликовано: 13.11.2017 в 14:52 в рубрике - Новости T7-inform

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