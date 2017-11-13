Идите и рубите
Лесничества края начали выдавать разрешения на заготовку новогодних елок. Тем, кто не хочет иметь дело с перекупщиками и готов все сделать сам. Цены щадящие. Даже ель метра 4 в длину стоит меньше сотни рублей. Обращаться можно в ближайшее лесничество. Для заинтересованных даже электронную карту создали. Смотришь где удобней и - welcome. Хоть сейчас. Другое дело, что рубить елки лучше по морозу и к празднику поближе. Да и искусственные деревья становятся все популярней. Предложений масса. Хлопот меньше. Да и гуманнее как-то. Когда без топора.
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