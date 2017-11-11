Команда молодости нашей

«Российские студенческие отряды» - крупнейшая молодежная организация страны. Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию трудового семестра-2017, прошел в конце октября в Якутске. По результатам конкурса на звание «Лучшее региональное отделение» Пермский край занял почетное третье место из 74 регионов России. Движение студенческих отрядов на территории Пермского края процветает, и нашей молодежи есть чем гордиться. Как показывает практика, особенно труд студентов востребован в сельском хозяйстве.

Проявить себя может каждый

Вы помните, как в студенческие годы ездили в колхозы убирать урожай? В XXI веке бойцы сельскохозяйственных студенческих отрядов продолжают эту традицию. Среди сельхозотрядов Пермского аграрно-технологического университета – механизированные и агроотряды, отряды животноводческого направления, землеустроительные и ландшафтные отряды. Бойцы выполняют производственную работу, набираются опыта в сельскохозяйственных профессиях, собирают материал для курсовых и дипломных работ. Кроме того студенты ведут социальную работу, занимаются волонтерской деятельностью и, конечно, участвуют в досуговых мероприятиях городского, регионального и всероссийского масштабов. Во время своих целинных будней ребята принимают участие в посевных и уборочных кампаниях, занимаются ремонтом сельхозтехники, заготовкой кормов, ветеринарией, получая при этом практические навыки по своей специальности и изучая новейшие технологии.

Трудовой семестр на отлично!

Быть бойцом сельскохозяйственного студенческого отряда – это большой труд и немалая ответственность. Итоги третьего трудового семестра 2017 года показали – студенты ПГАТУ справляются на отлично! Начальник штаба студенческих отрядов отрядов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, руководитель Пермского регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин рассказал нам об итогах работы пермских студенческих сельхозотрядов в этом году: «Главные итоги года узнаем в декабре: с нетерпением ждем подведения итогов Конкурса аграрных вузов. Последние 4 года мы стабильно держимся в тройке призеров и в этом году особенно надеемся на победу в главной номинации конкурса – «Лучший штаб аграрного учебного заведения России». Впрочем, в этом году мы уже победители. В Конкурсе профессионального мастерства сельскохозяйственных студенческих отрядов ПФО наша команда заняла первое место! Конкурсные задания были разнообразными, и наши написали командный тест лучше всех. На мой взгляд, прежде всего это говорит о высоком качестве сельскохозяйственного образования в Пермском крае. Еще одна победа этого года: отряд «В.О.М.» (Вал Отбора Мощности) ПГАТУ стал лучшим по производственным показателям на межрегиональном проекте «Черноземье» в Воронежской области. Ребята занимались уборкой свеклы и моркови и не только были лучшими на производстве, но и преуспели на досуговых мероприятиях. Сельскохозяйственные отряды в этом году не только работали в крае, но и выезжали на уборку урожая в Воронежскую область и Краснодарский край. Например, в одном из крупнейших предприятий «СадГигант» бойцы отработали 3 месяца – собирали яблоки. Производственные показатели были отличные: звенья именно нашего отряда делали 120% плана.

В этом году мы смогли реализовать крупный проект федерального значения. Пермский государственный аграрно-технический университет стал одним из организаторов и куратором Всероссийского сельскохозяйственного (животноводческого) отряда «МОСТ» в Воронежской области. Наши ребята получили неоценимый опыт! Традиционно нас поддерживают и региональные сельхозпредприятия. На работу к ним выезжают студенты разных специальностей, и мы неизменно получаем от работодателей хорошие отзывы и благодарности. В наших планах – объединить опыт: хотим пригласить коллег и друзей из других регионов в Пермский край и стать «хозяевами» большого всероссийского или межрегионального проекта. Одна из главных наших целей – привлечь молодежь из других регионов на сельхозпредприятия Прикамья. И мы надеемся на поддержку министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и министра Александра Михайловича Козюкова, который активно включился в работу с нами.

Развитию сельского хозяйства в Пермском крае сегодня уделяется большое внимание. И министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Российский союз сельской молодежи и руководство ПГАТУ поддерживают все наши начинания. Благодаря такой поддержке студенты часто выезжают в сельскую местность не только работать на предприятиях, но и в составе информационно-консультационных бригад: рассказывают молодежи о мерах господдержки, проводят профориентацию, популяризируют аграрное образование, рассказывают о том, как открыть свой агробизнес. Мы видим большой интерес! И именно поэтому хотим создавать крупные проекты в масштабах страны. В этом году прошел традиционный Форум сельской молодежи Прикамья. Ребята приезжают на него со всего края, чтобы поделиться опытом, пообщаться. Это отличная возможность для реализации межмуниципальных проектов, и работу в этом направлении мы продолжаем. Стараемся привлекать «новеньких». На традиционных встречах рассказываем первокурсникам не только про само движение и направления деятельности, но и про знаменитые студотрядовские мероприятия. Ведь чем отличаются студенческие отряды от обычной работы? Разнообразным совместным досугом! В отрядах проходят «свечки», песенные вечера, праздники, концерты... Именно такая совместная деятельность и позволяет сформировать команду. Рассказываем и о том, что студотряды – хорошая возможность пройти дополнительное обучение, например школу механизаторов (можно получить права различных категорий), общую школу сельхозработ, где мы обучаем правильной сборке урожая, школу оссеминаторов. Мы стараемся «мониторить» потребности сельхозредприятий и соответствовать им. Всё это очень мотивирует ребят: они понимают, что работа в студотряде – это отличная возможность получить ценные профессиональные навыки. И, между прочим, заработать: средняя зарплата члена студотряда в этом сезоне – около 20 тысяч рублей».

Всероссийский «Молочный стандарт»

Всероссийский студенческий сельскохозяйственный (животноводческий) отряд «МОСТ», о котором упомянул Алексей Блюмин, – один из главных проектов этого сезона. Название отряда – аббревиатура МОСТ – означает «молочный стандарт». В этом году проект курировало Пермское региональное отделение молодежной организации «РСО», а одним из организаторов стал ПГАТУ. Бойцами отряда стали 34 студента из 16 субъектов РФ – будущие зоотехники и ветеринары. 2 месяца ребята трудились в одном из ведущих аграрных холдингов страны по производству молока «ЭкоНиваАгро». О проекте рассказывает командир животноводческого отряда «МОСТ», студент ПГАТУ Виталий Мальцев: «ЭкоНиваАгро» – крупное предприятие, у которого есть и возможности, и желание принять большое количество студентов. И здесь ответственно отнеслись к профподготовке будущих специалистов: мы работали помощниками зоотехников и ветеринаров, и помимо основной работы по выходным для нас проводили дополнительные занятия по профессии. Важно и то, что отряд был всероссийский: мы познакомились с другими студенческими отрядами, их жизнью, идеологией. Всё прошло отлично, мы получили хорошие отзывы, причем не только от работодателя, но и от центрального штаба «РСО» и Министерства сельского хозяйства РФ. Но самая главная награда – видеть горящие глаза ребят: они по-настоящему увлеклись профессией и прониклись движением студотрядов».

«Приезжайте, мы вас ждём!»

Одна из самых эмоциональных форм работы сельскохозяйственных студотрядов – волонтерская и патриотическая деятельность. В 2015 году на базе штаба тогда еще Пермской государственной сельхозакадемии была организована молодежная патриотическая акция «Десант Прикамья». Десант выезжает на 10 дней в сельскую территорию края: студенты помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, работают со школьниками, проводят различные мастер-классы, ведут профориентационную работу, дают концерты... «Мы получаем отличные отзывы о нашей работе, и это здорово! – говорит координатор акции, член Молодежного совета при Пермской городской Думе, сотрудник штаба студенческих отрядов ПГАТУ Ирина Артюхина. – Жители районов не избалованы вниманием, а когда мы приезжаем, село или деревня просто переворачивается с ног на голову, и это незабываемые эмоции! А потом сельские ребята пишут нам: «Приезжайте, мы вас ждем!» – и это лучшая оценка нашей работы. Радостно видеть и результаты нашей профориентационной деятельности: ребята приезжают поступать в наш университет. А еще для меня очень важно видеть, как меняются и сами студотрядовцы: такая «добрая» работа всех делает только лучше. 2 года мы работали в Березовском районе, а в этом сезоне смогли приехать уже в 4 района: Березовский, Осинский, Усольский и Соликамский. Это большое достижение, и, надеемся, в будущем году география станет еще шире. Выезжаем мы обычно весной, и для меня это теперь самое счастливое время».

«Отряд – это сплоченная группа студентов, прошедших вместе жару, холод и ночи без сна. Бывают мужскими, женскими и смешанными. Научат вас профессии, одновременно прививают ответственность, позитив, раскрывают таланты и лидерские качества. Боец – рабочая единица отряда. Личность яркая, с фантазией. Выживет в любой ситуации, еще и пользу извлечет». Именно так, с присущим всем студентам чувством юмора, говорят о себе сами бойцы студенческих отрядов. Этот сезон был для них очень интересным и насыщенным. Ребята получили неоценимый опыт, смогли увидеть уникальные технологии производства и готовы привнести новые знания и умения в развитие сельского хозяйства региона. Очень важно, что сегодняшние студенты имеют возможность работать, развиваться в профессии и приносить пользу краю. А главное, они понимают, что cтуденческие сельскохозяйственные отряды – путь в будущее!