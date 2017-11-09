ВОВРЕМЯ. Про добро: Осинский район
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края, научит делать своими руками куклу-каркушу, готовить рулет из судака под соусом из белых грибов и просто зарядит позитивной энергией на целый день.
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