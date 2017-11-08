УФАС: ОАО «РЖД» оштрафовано





В Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю поступило три заявления, в которых указывалось на признаки нарушения ОАО «РЖД» ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Результат проверки показал, что установленный порядок подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям объекта на дачных участках действительно был нарушен. ОАО «РЖД» необоснованно увеличило нескольким жителям деревни Ольховка (Нытвенский район) срок подключения к сетям с полугода до года.

По результатам проверки были возбуждены административные дела, по результатам которых ОАО «Российские железные дороги» было признано виновным в совершении административных правонарушений. За указанные признаки нарушения Пермское УФАС выдало три постановления о наложении штрафа, общая сумма которых составила 303 тыс. рублей.

«Есть правила технологического присоединения, согласно которым установлен конкретный предельный срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению. В результате некорректной трактовки этих правил территориальными сетевыми организациями страдают жители, которые не могут в установленный законодательством срок подключиться к электричеству», - пояснил заместитель руководителя Управления Николай Хаснуллин.