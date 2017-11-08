ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 8 ноября 2017 года.
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Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Выпуск от 8 ноября 2017 года.
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Всё, чем живут народности, населяющие Пермский край.
|смотреть видео читать08.11.2017 в 15:24
К концу недели в Прикамье ожидается похолодание
К концу текущей недели в Пермском крае ожидается похолодание до -6 градусов в ночное время.
|читать08.11.2017 в 14:45
В Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражей
Большую часть убрали сами собственники, семь объектов демонтировала администрация района.
|читать08.11.2017 в 12:42
Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки
В Перми, как и по всей России, вступают в силу поправки в правила движения по кольцевым перекресткам.
|смотреть видео читать08.11.2017 в 12:23
На дорогах края протестируют новый противогололёдный материал
Производитель местный - «Уральский завод противогололедных материалов».
|читать08.11.2017 в 12:00
Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки
В Перми, как и по всей России, вступают в силу поправки в правила движения по кольцевым перекресткам.
|смотреть видео читать08.11.2017 в 12:23
В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции
7 ноября – День Октябрьской революции, памятная дата в Российской Федерации. Кто и как ее отметил?
|смотреть видео читать08.11.2017 в 11:36
Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели
Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 14:36
«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России
Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно.
|читать07.11.2017 в 12:55
Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!
Без шуток: «Аншлагу» – 30 лет!
|читать06.11.2017 в 17:14
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Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки
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