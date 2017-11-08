К концу недели в Прикамье ожидается похолодание
К концу текущей недели в Пермском крае ожидается похолодание до - 6 градусов. Правда, такая температура будет исключительно ночью. Днем столбик термометра будет подниматься до отметки в -1С. Ожидаются небольшие осадки. Такая погода продержится вплоть до начала следующей недели. Отметим, что такая погода не характерна для сегодняшнего времени. К примеру, год назад в первой декаде ноября было невероятно холодно – до -30С.
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