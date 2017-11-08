В центре внимания: Чайковский спортивный

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Среди городов Пермского края Чайковский занимает особое место. Он был построен как рабочий поселок для строителей Воткинской ГЭС. Сегодня город известен своей сильной спортивной школой, он стал площадкой для проведения российских и международных соревнований по зимним видам спорта. О спортивных традициях - в программе "В центре внимания".

Метки: в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 08.11.2017 в 14:35 в рубрике - Новости T7-inform

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