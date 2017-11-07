Театр оперы и балета получит 12 млн рублей на балет «Щелкунчик»
Театр оперы и балета получит 12 млн рублей из федерального бюджета на балет «Щелкунчик» в авторской интерпретации главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. Список театров, которые могут рассчитывать на дотации, опубликовало Министерство культуры РФ. Премьера балета «Щелкунчик» в Пермском театре состоится 28 декабря.
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