В Перми изменится организация кругового движения на перекрестках
С 8 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения, связанные с проездом перекрестков с круговым движением.
В связи с этим изменится организация кругового движения на некоторых перекрестках в Перми.
Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, организация кругового движения изменится на площади Карла Маркса, на перекрестке улиц Первомайская и Веденеева, а также на площади Восстания. На этих перекрестках движение будет организовано с приоритетом движущихся по кругу, по принципу «главного» кольца.
При этом на площади Гайдара, включающей перекресток улиц Ленина, Окулова, Локомотивная и Екатерининская, организация движения не изменится. В связи с этим на участке будут демонтированы дорожные знаки «Круговое движение», проезд перекрестка будет определяться знаками приоритета.
Автомобилистам нужно соблюдать особую осторожность при проезде этих перекрестков, ведь период привыкания водителей к новой организации движения займет некоторое время.
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