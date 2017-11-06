В Перми изменится организация кругового движения на перекрестках

С 8 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения, связанные с проездом перекрестков с круговым движением.

В связи с этим изменится организация кругового движения на некоторых перекрестках в Перми.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, организация кругового движения изменится на площади Карла Маркса, на перекрестке улиц Первомайская и Веденеева, а также на площади Восстания. На этих перекрестках движение будет организовано с приоритетом движущихся по кругу, по принципу «главного» кольца.

При этом на площади Гайдара, включающей перекресток улиц Ленина, Окулова, Локомотивная и Екатерининская, организация движения не изменится. В связи с этим на участке будут демонтированы дорожные знаки «Круговое движение», проезд перекрестка будет определяться знаками приоритета.

Автомобилистам нужно соблюдать особую осторожность при проезде этих перекрестков, ведь период привыкания водителей к новой организации движения займет некоторое время.



