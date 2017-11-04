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Фестиваль «Золотая маска» назвал номинантов

Золотая маска

Эксперты "Золотой маски" назвали номинантов, которые примут участие в фестивале 2018 года.  Пермский театр оперы и балета упомянут 15 раз. Пермский академический Театр-Театр - 4 раза.

Спектакль «Месяц в деревне» выдвинут экспертным советом «Золотой маски» в четырех номинациях: «Драма/спектакль малой формы», «Драма/работа режиссера» (Борис Мильгам), «Драма/женская роль» (Анна Сырчикова за роль Натальи Петровны), «Драма/мужская роль» (Алексей Гончарук за роль Ракитина). 

Спектакли Театра-Театра «Калигула» и «#конституцияРФ» были включены в лонг-лист премии. 

Одноактная опера Cantos Пермского оперного выдвинута в семи номинациях. На победу в восьми номинациях претендует балетная драма «Золушка».  Две номинации у художественного руководителя театра Теодора Курентзиса. Он номинирован на премию за лучшую работу дирижера в опере и балете, соответственно, в Cantos и «Золушке».  Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко выдвинут в номинации «Лучшая работа балетмейстера-хореографа» за постановку «Золушки».

Создатели оперы Cantos – композитор Алексей Сюмак и режиссер Семен Александровский – выдвинуты в номинациях, соответственно, «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» и «Лучшая работа режиссера в опере».

Солисты Пермского балета Инна Билаш и Никита Четвериков претендуют на победу в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» за партии Веры Надеждиной и Франсуа Ренара в «Золушке».

Оба спектакля отмечены также в номинациях «Работа художника в музыкальном театре» (Ксения Перетрухина за Cantos и Альона Пикалова за «Золушку»), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Леша Лобанов, Cantos и Татьяна Ногинова, «Золушка») и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Семен Александровский, Cantos и Алексей Хорошев, «Золушка»).

Имена победителей станут известны 15 апреля. Церемония вручения Премии «Золотая Маска» состоится на Новой сцене Большого театра.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 04.11.2017 в 15:06 в рубрике - Новости T7-inform

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