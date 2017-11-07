Пермское радио: 90 лет в эфире
Пермское радио отмечает большой юбилей - 90 лет.
Юбилей - отличный повод вспомнить прошлое, ценить настоящее и заглянуть в будущее. 90-летию пермского краевого радио посвящена большая телевизионная программа. В студии - множество гостей, друзей радио и конечно тех, кто создавал и создает самые популярные радиопередачи Пермского края.
По утрам, собираясь на работу или в школу, не одно поколение пермяков слушали радиоточку - последние новости Прикамья, поздравление юбиляров, делали зарядку. Сегодня правопреемником пермского радио стали сразу три канала - Вести ФМ, Радио "Маяк" и Радио России. 90 лет - солидный возраст для человека. Но для радио - изобретения, наделавшего много шуму - нет времени и нет расстояний. Поэтому для Пермского радио все только начинается!
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