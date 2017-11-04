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← 4 ноября - День народного единства

Искусство объединяет!

искусство

4 ноября в Пермском крае пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». 

190 учреждений культуры по всему Пермскому краю презентуют более 300 событий, которые будут посвящены Году экологии, 100-летию Октябрьской революции в России и Дню народного единства. В пятый раз музеи, театры, выставочные залы, библиотеки и дома культуры будут работать до позднего вечера.  

Ожидается, что в этом году акция привлечет порядка 18 000 зрителей. Напомним, глава Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность организации насыщенной культурной жизни жителей Перми и Пермского края, чтобы каждый мог найти вариант отдыха по своим интересам. «Всероссийская акция проходит в регионе в пятый раз. В этом году жителей Прикамья ждет более 300 разных событий: масштабных и камерных, образовательных и развлекательных – каждый найдет для себя то, что ему близко и интересно», - отметил М. Решетников.

В этом году для удобства зрителей «Ночи искусства» создана удобная навигация – полный список всех мероприятий можно найти на едином сайте акции «Ночи искусств».

Старт «Ночи искусств» даст громкая музыкальная премьера – 3 ноября на Международном органном фестивале орган впервые зазвучит вместе с горловым пением и редкими тувинскими народными инструментами. Концерт начнется в 22.00, а закончится в полночь.   

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького впервые откроет двери в свой традиционный выходной: 4 ноября с 18.00 до 20.00 здесь состоятся интерактивные программы, книжные  выставки, мастер-классы, концерт и драматический спектакль театральной студии пермского университета («Никакой театр»).

Пермский Театр-Театр в течение четырех дней, с 4 по 7 ноября, будет размышлять о феномене Октябрьской революции. В программе – творческие встречи и лекции, кинопоказы, спектакли и вернисаж, а также встреча-брифинг с российским композитором Александром Журбиным, автором мюзикла «Доктор Живаго».

В Доме Мешкова 4 ноября пермяки смогут услышать «голоса» старинных музыкальных шкатулок, посетить концерт «Музыка эпохи революции» и побывать на театрализованной экскурсии «Пермь на рубеже эпох»; в Музее пермских древностей «запоет» трогонтериевый слон – зрителям презентуют музыкальные зарисовки с недавних раскопок – и состоится интерактивная экскурсия «Как собрать древнего слона»; а в Музее-диораме пермяков ждет квест-игра и угощение – овсяный кисель и тыквенная каша.

Пермская художественная галерея ждет зрителей на открытие новой выставки, посвященной Строгановым, и специальные авторские экскурсии по истории галереи и ее коллекциям.

В Музее современного искусства PERMM работа новой выставки «На маяк. Форма и политика света» будет сопровождаться творческими мастерскими, а также серией научно-популярных мини-лекций и художественных акций.

Осинский краеведческий музей готовит специальную программу визит-центра по наблюдению за птицами; Усольская межпоселенческая библиотека представит театрализованную музыкально-поэтическую эстафету; а впервые принимающий участие в акции Коми-Пермяцкий этнокультурный центр проведет литературные чтения на коми-пермяцком, русском, английском языках. Во многих учреждениях акция будет сопровождаться концертами живой музыки.

5 ноября впервые откроет двери «Дом дружбы» (ул. Советская, 56), где разместятся музыкальная гостиная, выставочные проекты представителей национальных диаспор Пермского края и Арт-проект «Пермский край. Идентификация».

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 04.11.2017 в 11:18 в рубрике - Новости T7-inform

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